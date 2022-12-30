تونس: وقف نشاط مصنعي تكرير وتصدير الرمال

تونس: وقف نشاط مصنعي تكرير وتصدير الرمال

Publié le Vendredi 30 Decembre 2022 - 07:23 قراءة: 0 د, 40 ث
      
قررت شركة إيطالية مشرفة على مصنعي تكرير الرمال وتصديرها، في كل من الوسلاتية وسوسة بتونس، وقف النشاط بداية من أول جانفي المقبل، وإحالة نحو 80 عاملا إلى البطالة.

ونقلت إذاعة «شمس إف إم» ، أمس، عن كاتب عام نقابة مصنع تكرير الرمال في الوسلاتية رمزي القيزاني، قوله: إن الشركة قررت وقف النشاط جراء قانون مالية 2023، الذي يطالب بدفع جباية تقدر بـ100 دينار، في حين أن كلفة الطن تعادل ما يقارب 60 دينارا تونسية ككلفة.

وأفاد القيزاني، بأنهم ليسوا ضد الجباية، لكن بعد التشاور مع المصنعين، وإقرار جباية معقولة لا تهدد مواصلة الشركات نشاطها، لافتا إلى أن المصنعين العالميين والأسعار العالمية هي الحكم.

وأشار إلى أن سلطة الإشراف، وهي وزارة الصناعة، لم تبد أي ردة فعل، رغم سعيهم للتواصل مع ممثليها.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 259179

Mahdibey  (Tunisia)  |Vendredi 30 Decembre 2022 à 07h 48m |           
ما هذا؟؟؟؟



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