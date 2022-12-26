قيس سعيد: مرشحون اندسوا في الانتخابات ولا نستبعد سحب الوكالة منهم

قيس سعيد: مرشحون اندسوا في الانتخابات ولا نستبعد سحب الوكالة منهم

Publié le Lundi 26 Decembre 2022 - 16:24 قراءة: 0 د, 32 ث
      
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد ان مرشحين.... يلتقطون الصور في المساجد اندسوا في الانتخابات التشريعية.
واوضح خلال افتتاحه اليوم الاثنين المستشفى الميداني بجندوبة الذي تبرعت به دولة الإمارات بكلفة ناهزت 20 مليون دينارا أن سحب الوكالة منهم واردة. وتابع " عدد من المطلوبين للعدالة تحصلوا على وثائق تفيد بأنهم غير مطلوبين للعدالة وتقدموا للانتخابات ونكّلوا بالمترشحين".
وأضاف " هنالك من جمع التزكيات في صبيحة واحدة".
وطالب سعيد القائمين على الانتخابات ومن يراقبها في القضاء أن ينتبهوا لهؤلاء الذين اندسوا تحت اوجه مختلفة حتى يساهموا في إفساد العملية الانتخابية مشيرا بأن العملية الانتخابية ستستمر .


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