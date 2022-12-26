نجيب الدزيري: الرئيس قيس سعيد استقبل الياس الفخفاخ وهو يتجه نحو اجراء تحوير وزاري

اكد الاثنين 26 ديسمبر، كرونيكور اذاعة اي اف ام نجيب الدزيري ان رئيس الجمهورية قيس سعيد يتجه نحو اجراء تحوير وزاري مشيرا الي ان هذا التحوير لن يشمل مبدئيا رئيسة الحكومة نجلاء بودن وسيشمل فقط عددا من الوزراء.وفي هذا الاطار، اوضح الدزيري ان الرئيس قيس سعيد شرع في اجراء لقاءات مع عدد من الشخصيات على رأسهم رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ مشيرا الي ان هناك اجماع من طرف الشخصيات التي التقاهم الرئيس على انتقاد العمل الحكومي.