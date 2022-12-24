الطبوبي لقيس سعيد : الشعب وجه لك رسالة بالمقاطعة و عليك التقاط اللحظة

Publié le Samedi 24 Decembre 2022 - 14:04 قراءة: 0 د, 27 ث
      
.قل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم ان الشعب التونسي وجه رسالة للرئيس قيس سعيد بعد مقاطعته للانتخابات التشريعية و دعاه الى التقاط اللحظة و إلغاء الدور الثاني للانتخابات التشريعية و تعديل القانون الانتخابي و تغيير النظام السياسي ضمن رؤية تشاركية ،، و اعتبر الطبوبي ان قانون المالية الجديد مجحف في حق الاجراء و لا يتضمن عدالة جبائية .
جاء ذلك في برنامج " لنا اجندة" الذي يقدمه مراد الزغيدي على ifm .


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