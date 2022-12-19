إعتبر رئيس النقابة التونسية للصيدليات الخاصة نوفل عميرة، اليوم الإثنين، ان الرقم الذي تم تداوله مؤخرا حول فقدان 690 نوعا من الأدوية في تونس مبالغ فيه وغير دقيق.وأفاد خلال تدخل هاتفي على اذاعة شمس ان قائمة الأدوية المفقودة في تونس بين 300 و350 نوعا في أقصى الحالات وفي بعص الأحيان تصل إلى 250 نوعا، وفق تعبيره.هذا واقر عميرة انه لا يعرف السبب من وراء نشر هذه القائمة، لافتا إلى وجود مشكلة في التزود بهذه الأدوية منذ أفريل 2018، مشددا أن الأرقام التي تم نشرها مبالغ فيها.كما أشار عميرة إلى وجود مشاكل مالية في قطاع الأدوية، لافتا إلى أن بعض المشاكل الأخرى يتم حلها دون تمويلات مالية تحتاج فقط لقرار سياسي لتنظيم القطاع.وأكد رئيس النقابة التونسية للصيدليات الخاصة ان المشاكل في قطاع الأدوية منذ سنوات وليس حديثا، مطمئنا الشعب في ذات الوقت ان المشكلة نفسها منذ سنوات.