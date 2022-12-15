بعد فضيحة النفايات الايطالية، تونس تستورد مبيدات زراعية مسرطنة وملوثة للمياه الجوفية ومجدي الكرباعي يدعو الي فتح تحقيق

تدخّل الخميس 15 ديسمبر، النائب السابق مجدي الكرباعي على امواج اذاعة شمس أف أم للحديث عن تقرير المنظمة السويسرية "public eye" الذي كشف عن تصدير سويسرا وفرنسا لمبيدات زراعية يحظر استعمالها في الاتحاد الأوروبي الي دول مثل تونس والجزائر.وبيّن الكرباعي أن تونس استوردت 10 أطنان من هذه المبيدات التي تحتوي على مواد مسرطنة وملوثة للمياه الجوفية مضيفا بأن نسبة تسمّمها يمكن ان تؤثر على الجينات وبالتالي على الأجيال القادمة داعيا السلطات الي فتح تحقيق عاجل لكشف تفاصيل المسألة.