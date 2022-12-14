سفيان بن حميدة: سأشجع المنتخب الفرنسي ضد المغرب ويزي من هزان الفرينة


Publié le Mercredi 14 Decembre 2022 - 15:35 قراءة: 0 د, 30 ث
      
قال الصحفي سفيان بن حميدة في مداخلة عبر امواج اذاعة " اي اف ام" انه سيشجع المنتخب الفرنسي ضد نظيره المغربي في نصف نهائي كاس العالم في قطر.
وأضاف سفيان بن حميدة " 3 منتخبات قررت تشجيعها وهي البرازيل والبرتغال وفرنسا ومع سقوط المنتخبين الاولين بقيت فرنسا".

وتابع " لا اشجع سوى اللعب الجميل ولا اشهاد مباريات كرة القدم من خلفيات هوياتية عربية او مغاربية" متسائلا " علاش نهزو في الفرينة للمنتخب المغربي".
وقال سفيان بن حميدة " مدرب المنتخب المغربي قال لكم " اشجع فقط المغرب".
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