عمار الجمل في مشادة كلامية مع مختار التليلي... يزيك يا سي مختار خذيت وقتك ووقت الشباب البطّال


Publié le Mercredi 14 Decembre 2022 - 08:28 قراءة: 0 د, 32 ث
      
دخل اللاعب السابق عمار الجمل في خلافات مع المدرب السابق مختار التليلي عبر امواج إذاعة " اي اف ام".
ونفى مختار التليلي ان تكون له اية مسؤولية في تكوين اللاعبين في مركز برج السدرية مضيفا " فقط انا مدير إداري".

وقد رد عمار الجمل قائلا " ماذا تفعل اذن في "بنك الاحتياط" مع الكنزاري" ليقول التليلي " من حقي الجلوس في "البنك" لاني مستشار فني في منتخب اقل من 23 سنة".
ووجه عمار الجمل كلامه لعمار الجمل قائلا "تو مش قلت معندكش مسؤلية فنية؟؟ ! يزيك يا سي مختار خذيت وقتك ووقت الشباب البطال"....
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