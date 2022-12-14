عمار الجمل في مشادة كلامية مع مختار التليلي... يزيك يا سي مختار خذيت وقتك ووقت الشباب البطّال

دخل اللاعب السابق عمار الجمل في خلافات مع المدرب السابق مختار التليلي عبر امواج إذاعة " اي اف ام".

ونفى مختار التليلي ان تكون له اية مسؤولية في تكوين اللاعبين في مركز برج السدرية مضيفا " فقط انا مدير إداري".





وقد رد عمار الجمل قائلا " ماذا تفعل اذن في "بنك الاحتياط" مع الكنزاري" ليقول التليلي " من حقي الجلوس في "البنك" لاني مستشار فني في منتخب اقل من 23 سنة".

ووجه عمار الجمل كلامه لعمار الجمل قائلا "تو مش قلت معندكش مسؤلية فنية؟؟ ! يزيك يا سي مختار خذيت وقتك ووقت الشباب البطال"....

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وقد رد عمار الجمل قائلا " ماذا تفعل اذن في "بنك الاحتياط" مع الكنزاري" ليقول التليلي " من حقي الجلوس في "البنك" لاني مستشار فني في منتخب اقل من 23 سنة".ووجه عمار الجمل كلامه لعمار الجمل قائلا "تو مش قلت معندكش مسؤلية فنية؟؟ ! يزيك يا سي مختار خذيت وقتك ووقت الشباب البطال"....