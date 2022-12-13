عميد الاطباء البياطرة يكشف أن 30% من قطيع الابقار مصاب بداء السل

كشف الثلاثاء 13 ديسمبر،عميد الاطباء البياطرة أحمد رجب أن 30 بالمائة من قطيع الابقار مصاب بداء السل متهما وزارة الفلاحة بالتخاذل والتراخي بما من شانه المس من الامن القومي والصحة العامة.





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وقال احمد رجب ان ذلك ادى الي تسجيل 22 اصابة جديدة بالسل على كل 100 الف ساكن داعيا وزارة الفلاحة الي التحرك وتطهير الابقار من داء السل.واكد احمد رجب ان عمادة الاطباء البياطرة كانت تنبه منذ 5 سنوات الي خطورة الوضع واستدرك قائلا " لكن لم يكن هناك تجاوب بل بالعكس يسبّو فينا ويتهموا فينا بمغالطة الراي العام".