سمير ديلو: '' سعيد يتعامل مع الرائد الرسمي ككراس الأعمال المنزلية يشطب ويصحح كما يريد''

قال العضو في جبهة الخلاص سمير ديلو خلال استضافته، صباح اليوم الثلاثاء، في حصة الماتينال إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد يتعامل مع الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ككراس الاعمال المنزلية يشطب ويصحح كما يريد".





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مسيرة جبهة الخلاص ناجحة ولأول مرة أسمع كلمة فشل

وأفاد ضيف ماتينال اذاعة شمس آف آم، ان قيس سعيد فشل في تطويع القضاء فاتجه نحو تطويع جزء منه عن طريق وزيرة العدل ومحاكمة كل من يقدم تصريحات مثل لزهر العكرمي وغيره، حسب تعبيره.وأكد ديلو أن المحامية وفاء الشاذلي هي ناطقة غير رسمية لوزيرة العدل وتلعب دورا لم يلعبه احد حتى قبل الثورة وما تصرح به لا أساس له من الصحة.وعلى ذلك، أشار ديلو إلى أن "تصريحات هذه المحامية بخصوص المحامين والقضاة وأمين عام اتحاد الشغل وعدد من الصحفيين له علاقة بعدم رضاء السلطة القائمة عنهم ويتم تسليط هذا الشخص عليهم وهي تشعر انها محل حصانة ضد كل تتبع".هذا وطالب ديلو المحامية وفاء الشاذلي بالإعتذار.و قال ديلو ان مسيرة يوم السبت كانت ناحجة.وأقر انه لاول مرة يسمع كلمة فشل، مضيفا ان الجبهة إثر كل مسيرة يعقدون إجتماعا للتقييم من أجل النظر في التعليقات، وفق تعبيره.وأفاد ديلو أنهم قدموا موعد المسيرة لتكون يوم لقاء مع الخماسي الذين أجلوا مسيرتهم لأسباب مختلفة، وفق تعبيره.واكد ديلو أن الهدف من المسيرة ليس تحشيد الشارع لانه ثبت أن كل الأطراف لا يمكنها ذلك، مبينا أن الرسالة من المسيرة وجود الصمود السلمي.