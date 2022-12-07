رئيس الجمهورية يلتقي ممثل مجلس الأمن القومي الأمريكي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022 بقصر قرطاج، Brett McGurk، منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي.





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ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, كان هذا اللقاء مناسبة لبيان الموقف التونسي من الإصلاحات التي تستجيب لمطالب التونسيين وتجسيدها في إطار جديد وبناء على تصوّر مختلف عن التصورات السائدة.كما كانت المحادثة وفق نفس المصدر, مناسبة للتطرّق إلى جملة من الملفات ذات الصلة بروابط الصداقة التاريخية وعلاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكيةو آفاق تطويرها في عدّة مجالات.