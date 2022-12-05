زينب البراهمي: القضايا المرفوعة ضدّ النهضة ''مُفبركة''

أكّدت القيادية في حركة النهضة زينب البراهمي خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022، عدم وجود أي أدلة حقيقية تدين قيادات حركة النهضة سواء في قضية اللوبينغ أو قضية انستالينغو او التسفير معتبرا أنّها ''قضايا مفبركة''.







وكشفت أنّ أغلب القضايا المرفوعة ضد حركة النهضة هي شكايات تقدمت بها أحزاب سياسية مثل حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والتيار الشعبي في قضية جمعية "نما" وأيضا شكايات من وشاة.



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وعبرت عن استنكارها تحريك قضايا دون اخرى خاصة بالنسبة إلى القضايا التي رفعتها حركة النهضة المتعلقة بحرق مقراتها.







وكشفت أنّ أغلب القضايا المرفوعة ضد حركة النهضة هي شكايات تقدمت بها أحزاب سياسية مثل حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والتيار الشعبي في قضية جمعية "نما" وأيضا شكايات من وشاة.وعبرت عن استنكارها تحريك قضايا دون اخرى خاصة بالنسبة إلى القضايا التي رفعتها حركة النهضة المتعلقة بحرق مقراتها.