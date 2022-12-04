أحمد نجيب الشابي: تونس أصبحت تُنسق مع إسرائيل بعد المصادقة على اتفاقية تدعم التطبيع

استنكر رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، ما وصفه بازدواجية الخطاب بين ما تقوم به الحكومة وما يُصرح به رئيس الجمهورية قيس سعيد وبين تصريحات الرئيس نفسه وممارساته.





..



.

.. ...

وفي كلمة له في إطار اجتماع شعبي للجبهة بولاية الكاف اليوم الأحد 04 ديسمبر 2022، انتقد أحمد نجيب الشابي التطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدا أن البروتوكول الذي صادق عليه قيس سعيد مؤخرا والمتعلق بالمناطق الساحلية في البحر المتوسط تُمثل اسرائيل عضوا مهما فيه.وذكّر بأن هذا البروتوكول لاقى رفضا من جميع البرلمانات السابقة في تونس، متسائلا في هذا السياق عن أي خيانة عظمى يتحدث عنها الرئيس.وقال كذلك الشابي إن تونس أصبحت تُنسق مع الكيان المحتل فيما يتعلق بحلف الناتو والتعامل العسكري وفق تصريحه.من جهة أخرى ندّد بمنع جبهة الخلاص من تنظيم اجتماعها اليوم، وتابع أن ذلك هو مظهر من مظاهر ازدواجية الخطاب التي يعتمدها رئيس الدولة والحديث عن حرية التعبير والتظاهر في المقابل يتم منع حق التنظم والتظاهر.من جهتها قالت القيادية في الجبهة سميرة الشواشي إن تونس وبعد أن كانت منارةً للديمقراطية أصبح اليوم يُشار لها على أنها بلد حصل فيه انقلاب.واستنكرت منعهم اليوم من تنظيم اجتماعهم في الفضاء الذي كان مُخصصا لذلك، وتوجهت بكلامها لما وصفته بسلطة الإنقلاب بأنه لن يتم منعهم من الإلتحام بالشعب التونسي.المصدر - شمس