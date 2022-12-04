عبير موسي:''البرلمان القادم سيكون مزيجا من حزب التحرير والدواعش والإخوان وممثلين عن مجموعة إيران''

دعت اليوم الأحد 04 ديسمبر 2022 رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ضرورة عرض نفسه على انتخابات مطابقة للمعايير الدولية، وطالبت بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تستجيب للمواصفات.





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عبير موسي: إتحاد الشغل خذلنا وخذل الشعب التونسي بصمته

وقالت عبير موسي في تصريح لاذاعة شمس أف أم في إطار إحياء الذكرى 70 لاغتيال الزعيم النقابي والسياسي فرحات حشاد، إن المشهد في تونس اليوم كارثي.وانتقدت الحملة الإنتخابية والمترشحين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر الجاري، وصرحت بأن الحاكم بأمره (في إشارة لرئيس الدولة)، سيُرسي برلمانا على شكل مجلس شورى.وأوضحت أن البرلمان القادم سيكون مزيجا من حزب التحرير والدواعش والإخوان وممثلين عن مجموعة إيران، وفق تعبيرها.كما انتقدت اتحاد الشغل وعبرت عن استيائها من طريقة تعاطي المنظمة الشغيلة مع الأوضاع الراهنة.من ناحية أخرى عبّرت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر عن خيبة املها من الخطاب الاخير للامين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي.وقالت موسي في ندوة صحفية بصفاقس بمناسبة احياء الذكرى 70 لاغتيال الشهيد فرحات حشاد بعنوان الحزب الدستوري والاتحاد العام التونسي للشغل "تاريخ مشترك من اجل الدولة الوطنية" أنها قدمت الميثاق السياسي للاتحاد والذي يضمّ 6 نقاط والتي اهمها القطع مع نظام الاخوان مشيرة انها اتصلت شخصيا برئيس اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي من أجل تمرير هذه النقطة ضمن المكتب التنفيذي وانه وعدها بفعل ذلك لكن دون جدوى قائلة "الى اليوم لم ترد علينا اي إجابة" .واضافت عبير موسي انه كان على اتحاد الشغل ان يلعب دوره قبل الاستفتاء وقبل صياغة "هذا الدستور الكارثي لكنه خذلنا وخذل الشعب التونسي وصمت خلال صدور المرسوم 55 الذي لا علاقة له بالمعايير الدولية .