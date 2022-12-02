زمال:"غيّبنا الكفاءات وسعيّد انتهج سياسة الولاءات"

علّق رئيس حركة "عازمون" العياشي زمال على قرار إعفاء رئيس بلدية بنزرت بأمر رئاسي قائلا "مع الأسف غيّبنا الكفاءات ورئيس الدولة قيس سعيد انتهج سياسة الولاءات"، على حدّ تعبيره

ولفت زمال، لدى تدخله في برنامج "هنا تونس" على موجات ديوان أف أم، إلى أن رئيس الجمهورية يريد بسط نفوذه على السلطة المحلية واصفا ما حدث "بصراع الصلاحيات".







وأفاد بأن الصراع السياسي يتعمق أكثر بين حركة النهضة وبين قيس سعيد ومناصريه مشيرا إلى أن سياسة التمكين التي يمارسها الرئيس أكثر مما شهدناه في عهد النهضة، حسب قوله.

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وتابع رئيس حركة "عازمون" قوله "قيس سعيّد تلاعب بالقانون كما أراد..وبمقتضى مرسوم أو أمر رئاسي يفعل ما يريد.. فكفى تحيلا على التونسيين".



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يذكر أنّ قرار إعفاء رئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة من مهامه قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة وذلك لـ"ثبوت ارتكابه لأخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون والإضرار الفادح بالمصلحة العامّة"، وفق ما ورد في نصّ الأمر.



يشار إلى وجود خلافات متكرّرة بين رئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة المعفي من مهامه ووالي بنزرت بعد أن



كما أرسل لفت نظر إلى رئاسة الجمهورية والحكومة والداخليّة حول رفض والي بنزرت تنفيذ قرارات هدم ضدّ منازل أشخاص نافذة إضافة إلى







وأفاد بأن الصراع السياسي يتعمق أكثر بين حركة النهضة وبين قيس سعيد ومناصريه مشيرا إلى أن سياسة التمكين التي يمارسها الرئيس أكثر مما شهدناه في عهد النهضة، حسب قوله.وتابع رئيس حركة "عازمون" قوله "قيس سعيّد تلاعب بالقانون كما أراد..وبمقتضى مرسوم أو أمر رئاسي يفعل ما يريد.. فكفى تحيلا على التونسيين".يذكر أنّ قرار إعفاء رئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة من مهامه قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة وذلك لـ"ثبوت ارتكابه لأخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون والإضرار الفادح بالمصلحة العامّة"، وفق ما ورد في نصّ الأمر.يشار إلى وجود خلافات متكرّرة بين رئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة المعفي من مهامه ووالي بنزرت بعد أن رفض بن عمارة طلب والي بنزرت تزيين المسلك الرئيسي الذي سيمرّ منه رئيس الجمهوريّة خلال عيد الجلاء.كما أرسل لفت نظر إلى رئاسة الجمهورية والحكومة والداخليّة حول رفض والي بنزرت تنفيذ قرارات هدم ضدّ منازل أشخاص نافذة إضافة إلى رفضه الحضور إلى مقرّ الولاية للإجابة عن استجواب يتعلّق برفضه تزيين الشارع خلال عيد الجلاء.