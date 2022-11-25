نجيب الدزيري: يُروّج في جرجيس أن جهة أمنية أغْرقت مركب المهاجرين وهناك معركة بين أجهزة امنية تسبّبت في تأخّر الكشْف عن الحقيقة

قال الجمعة 25 نوفمبر، كرونيكور اذاعة اي اف ام، نجيب الدزيري انه يروّج في جرجيس ان جهة أمنية تقف وراء اغراق مركب المهاجرين الغير شرعيين.







ولمّح الدزيري الي وجود معركة بين اجهزة أمنية تسببت في تأخر الكشف عن الحقيقة مشيرا الي ان ما يؤكد ذلك هو



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ولمّح الدزيري الي وجود معركة بين اجهزة أمنية تسببت في تأخر الكشف عن الحقيقة مشيرا الي ان ما يؤكد ذلك هو بيان رئاسة الجمهورية الاخير خلال استقبال الرئيس قيس سعيد لوزير الداخلية ومدير عام الامن الوطني الذي تحدث عن ضرورة كشف الحقيقة وانه لا مجال للافلات من المحاكمة لاي شخص مهما كانت الجهة او الادارة التي ينتمي اليها.