سعيدان: لتر البنزين سيصل إلى 4 دنانير ... وسنتحمل جميعا للتبعات الكارثية

قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن سعر لتر البنزين سيصل إلى 4 د مضيفا " هذا الوضع سيؤثر على ارتفاع الاسعار".

وأضاف سعيدان " المواطن يستحمل التبعات من حيث تدهور المقدرة الشرائية مع بقاء الرواتب كما هي متابعا " الشركات ستتاثر سلبا كذلك مع تراجع الاستهلاك نتيجة التضخم".





وتابع عز الدين سعيدان " الجميع سيدفع الثمن اذا لم توضح الدولة سياسة رفع الدعم".



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وكانت وزارتا الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات،







وتابع عز الدين سعيدان " الجميع سيدفع الثمن اذا لم توضح الدولة سياسة رفع الدعم".وكانت وزارتا الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات، أعلنتا مساء يوم الاربعاء، أنه تقرر الترفيع في أسعار البنزين ابتداء من يوم أمس الخميس