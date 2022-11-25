سعيدان: لتر البنزين سيصل إلى 4 دنانير ... وسنتحمل جميعا للتبعات الكارثية


Publié le Vendredi 25 Novembre 2022 - 12:46 قراءة: 0 د, 30 ث
      
قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن سعر لتر البنزين سيصل إلى 4 د مضيفا " هذا الوضع سيؤثر على ارتفاع الاسعار".
وأضاف سعيدان " المواطن يستحمل التبعات من حيث تدهور المقدرة الشرائية مع بقاء الرواتب كما هي متابعا " الشركات ستتاثر سلبا كذلك مع تراجع الاستهلاك نتيجة التضخم".

وتابع عز الدين سعيدان " الجميع سيدفع الثمن اذا لم توضح الدولة سياسة رفع الدعم".

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وكانت وزارتا الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات، أعلنتا مساء يوم الاربعاء، أنه تقرر الترفيع في أسعار البنزين ابتداء من يوم أمس الخميس



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