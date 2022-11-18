المنزه: إيقاف طبيبة تجميل تسببت في وفاة عروس


Publié le Vendredi 18 Novembre 2022 - 14:58 قراءة: 0 د, 30 ث
      
باب نات - افاد الاستاذ بلال التازني محامي عائلة الضحية كريمة الرايس التى توفيت خلال عملية جراحية تجميلية خلال شهر نوفمبر 2021 ل" باب نات "انه تم امس ايقاف الطبيبة التى اجريت العملية للضحية بعد ان اثبت تقرير الطب الشرعي ان الهالكة توفيت نتيجة خطا طبي وبين محدثنا ان النيابة بعد ان تنظر في الملف ستكيف وتوجه التهم للطبيبة المتهمة.


وللاشارة فان الضحية كريمة الرايس نزلت الى تونس بعد أن كانت متواجدة بالخارج للقيام باجراءات وتحضيرات زفافها وبتاريخ يوم 24 نوفمبر 2021 توجهت الى احدى المصحات بالمركز العمراني الشمالي للقيام بعملية شفط الدهون الا انها توفيت وتحول زفافها الى مأتم.

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