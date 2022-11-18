جرجيس:الأمن يمنع المحتجين من التوجه إلى جربة


Publié le Vendredi 18 Novembre 2022 - 11:02 قراءة: 0 د, 34 ث
      
جدت اليوم الجمعة مواجهات بين أعوان الأمن وأهالي جرجيس حسب ما نقله مراسل اذاعة ديوان اف أم بالجهة مشيرا إلى أن أعوان الأمن استعملوا الغاز المسيل للدموع لمنع المحتجين من التوجه إلى جزيرة جربة كما تم الإعتداء على عدد من المواطنين مما أدى إلى إغماء فتاتين بالإضافة إلى إصابة واحدة منهما على مستوى الرأس وفق تصريح مراسل اذاعة ديوان اف أم .


وللإشارة فقد أعلن أعضاء الهيئة المحلية للحقيقة والعدالة بجرجيس أمس عن خروج عائلات المفقودين (المتبقين 10) في حادثة غرق مركب الهجرة غير نظامية منذ شهرين بمساندة المجتمع المدني بجرجيس اليوم الجمعة في مسيرة باتجاه جزيرة جربة تزامنا مع القمة الفرنكوفونية للمطالبة بكشف الحقيقة .


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 256884



World cup
  j-2

En continu...

Toutes les news...
الجمعة 18 نوفمبر 2022 | 23 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:40 17:10 14:50 12:11 07:00 05:30
Babnet
23°
 Babnet24° Babnet % 49 :الرطــوبة
تونــس Babnet18°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1820°-1619°-1319°-1419°-14
  • Avoirs en devises
    21822,9

  • (17 nov)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,34934 DT        1$ =3,20993 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 nov)   838,1 MDT
Indicateurs
الانتخابات التشريعية 2022
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   