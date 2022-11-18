جرجيس:الأمن يمنع المحتجين من التوجه إلى جربة

جدت اليوم الجمعة مواجهات بين أعوان الأمن وأهالي جرجيس حسب ما نقله مراسل اذاعة ديوان اف أم بالجهة مشيرا إلى أن أعوان الأمن استعملوا الغاز المسيل للدموع لمنع المحتجين من التوجه إلى جزيرة جربة كما تم الإعتداء على عدد من المواطنين مما أدى إلى إغماء فتاتين بالإضافة إلى إصابة واحدة منهما على مستوى الرأس وفق تصريح مراسل اذاعة ديوان اف أم .







وللإشارة فقد أعلن أعضاء الهيئة المحلية للحقيقة والعدالة بجرجيس أمس عن خروج عائلات المفقودين (المتبقين 10) في حادثة غرق مركب الهجرة غير نظامية منذ شهرين بمساندة المجتمع المدني بجرجيس اليوم الجمعة في مسيرة باتجاه جزيرة جربة تزامنا مع القمة الفرنكوفونية للمطالبة بكشف الحقيقة .





وللإشارة فقد أعلن أعضاء الهيئة المحلية للحقيقة والعدالة بجرجيس أمس عن خروج عائلات المفقودين (المتبقين 10) في حادثة غرق مركب الهجرة غير نظامية منذ شهرين بمساندة المجتمع المدني بجرجيس اليوم الجمعة في مسيرة باتجاه جزيرة جربة تزامنا مع القمة الفرنكوفونية للمطالبة بكشف الحقيقة .