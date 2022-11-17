6 سنوات سجنا لفتاة كانت تستقطب النساء للانضمام الى داعش الارهابي وكفرت الدولة


Publié le Jeudi 17 Novembre 2022 - 11:15 قراءة: 0 د, 26 ث
      
اصدرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ب6 سنوات سجنا لفتاة وجهت لها تهم الانضمام داخل وخارج تراب الجمهورية لتنظيم ارهابي والتحريض على ذلك،والتكفير وتعمد الاشادة والتمجيد علنا وبصفة صريحة بجريمة ارهابية،كما قضت المحكمة أيضا باخضاعها للمراقبة الإدارية لمدة 3 سنوات أثر انتهاء العقوبة وذلك على خلفية تحريضها للنساء والفتيات القاصرات على الانضمام الى تنظيم داعش الأرهابي وتمجيد أعماله الارهابية


وكشفت الابحاث مع المتهمة انها بايعت زعيم تنظيم داعش الارهابي على السمع والطاعة،وانها كانت تكفر الدولة واعوان المؤسستين العسكرية والامنية.


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