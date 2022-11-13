سعيد : ''يلتقون بالعواصم الغربية للتآمر على وطنهم ثم يتحدثون عن الوطنية ويوجهون الاتهامات بالديكتاتورية''


Publié le Dimanche 13 Novembre 2022 - 16:40 قراءة: 0 د, 39 ث
      
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد إن ''هناك من يلتقون بالعواصم الغربية للتآمر على وطنهم واصفا اياهم بالعملاء الذين باعوا ضمائرهم وأوطانهم من أجل الأموال مشددا على ضرورة الحسم في ملفاتهم وإصدار الأحكام طبقا للقانون''


وأضاف سعيد ،خلال تحوله إلى جبل بوقرنين بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة أين تولى غرس شجرة زيتون بالمنطقة التي شبّت بها حرائق في الصائفة الماضية، إن ''هؤلاء العملاء يُتاجرون في المخدرات ويتعاملون مع المخابرات، ثم يتحدثون عن الوطنية ويوجهون الاتهامات بالديكتاتورية''.

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وتساءل رئيس الدولة قائلا ''في أي بلد مجموعة من الأشخاص يتحدثون في الإعلام عن اغتيال الرئيس أو يدعون إلى الإنقلاب ومع ذلك يتنقلون من بلد إلى آخر في الداخل والخارج بكل حرية وتحت حماية الأمن... ثم يقولون إنها ديكتاتورية، عن أي ديكتاتورية يتحدثون؟ هم أكثر الناس عداء للوطن وللديمقراطية''.



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