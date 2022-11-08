الاعلام الاسرائيلي يشيد بالحوار الودّي الذي جمع نجلاء بودن برئيس الوزراء الاسرائيلي في قمة المناخ بمصر


Publié le Mardi 08 Novembre 2022 - 12:55قراءة: 0 د, 36 ث
      
أثارت الثلاثاء 8 نوفمبر رئيسة الحكومة نجلاء بودن جدلا واسعا بسبب ظهورها في قمة المناخ بمصر في حديث ودي تبادلت خلاله الابتسامة مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني يستحاق هرتسوغ وهو ما دفع بعض الصحف الاسرائيلية الي الاشادة بهذا اللقاء الودي بين الطرفين.


وخلّفت بودن موجة من الانتقادات خاصة وان مشاركتها في قمة المناخ كانت بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي سبق له ان أكد في أكثر من مناسبة على ان التطبيع خيانة عظمى.

..

.

من حانبه قال كرونيكور اذاعة اي اف ام المساند لمسار 25 جويلية نجيب الدزيري ان بودن اذا كانت تعرف ان الشخص الذي تتحادث معه هو رئيس الوزراء الاسرائيلي فهي خيانة عظمى.


..
...





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 256256



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 08 نوفمبر 2022 | 13 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:46 17:18 14:55 12:10 06:50 05:21
Babnet
25°
Babnet26°Babnet% 36:الرطــوبة
تونــسBabnet16°
1.54 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-1627°-1826°-1824°-1823°-17
  • Avoirs en devises
    22683,6

  • (7 nov)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,26335 DT        1$ =3,31069 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 nov)   1337,5 MDT
Indicateurs
الانتخابات التشريعية 2022
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

***
..

.
   