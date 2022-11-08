الاعلام الاسرائيلي يشيد بالحوار الودّي الذي جمع نجلاء بودن برئيس الوزراء الاسرائيلي في قمة المناخ بمصر

أثارت الثلاثاء 8 نوفمبر رئيسة الحكومة نجلاء بودن جدلا واسعا بسبب ظهورها في قمة المناخ بمصر في حديث ودي تبادلت خلاله الابتسامة مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني يستحاق هرتسوغ وهو ما دفع بعض الصحف الاسرائيلية الي الاشادة بهذا اللقاء الودي بين الطرفين.





..



.

.. ...

وخلّفت بودن موجة من الانتقادات خاصة وان مشاركتها في قمة المناخ كانت بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي سبق له ان أكد في أكثر من مناسبة على ان التطبيع خيانة عظمى.من حانبه قال كرونيكور اذاعة اي اف ام المساند لمسار 25 جويلية نجيب الدزيري ان بودن اذا كانت تعرف ان الشخص الذي تتحادث معه هو رئيس الوزراء الاسرائيلي فهي خيانة عظمى.