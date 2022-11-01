صورة اليوم: تمثال لأنس جابر يشبه "السبوعي" في شوفلي !؟

تداولت الثلاثاء 1 نوفمبر عديد الصفحات على موقع الفايسبوك تمثالا للاعبة التنس انس جابر أثار موجة من التفاعلات الساخرة بسبب انعدام الشبه بينه وبين أنس.

وعلق عديد النشطاء بالقول ان التمثال من إنجاز النحات عبد الله يونس لا يشبه انس جابر بل يشبه "السبوعي" في شوفلي حل في اشارة للممثل الراحل سفيان الشعري.





وذكّر عديد النشطاء في هذا السياق بالنصب التذكاري الذي تم تدشينه منذ أسابيع للشهيد شكري بلعيد والذي لم يكن بدوره يشبه لبلعيد.



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وذكّر عديد النشطاء في هذا السياق بالنصب التذكاري الذي تم تدشينه منذ أسابيع للشهيد شكري بلعيد والذي لم يكن بدوره يشبه لبلعيد.