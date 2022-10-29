رئيس الجمهورية: من غير المقبول مهما كانت الأسباب أن يبقى عشرات الآلاف من التلاميذ دون أن يلتحقوا بالمدارس والمعاهد


Publié le Samedi 29 Octobre 2022 - 07:24 قراءة: 0 د, 39 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 بقصر قرطاج، فتحي السلاوتي، وزير التربية، بحضور نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.


ووفق بلاغ صادر عن الرئاسة فجر السبت أشار رئيس الجمهورية إلى أن الدستور ينص على أن التعليم إلزامي إلى حدود سن السادسة عشرة، ومن غير المقبول مهما كانت الأسباب أن يبقى عشرات الآلاف من التلاميذ دون أن يلتحقوا بالمدارس والمعاهد.

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وأكد رئيس الدولة على إيجاد حلّ في أسرع الأوقات يحفظ حق الناشئة في تعليم سليم، ويحفظ حق المعلمين النواب بناء على خيارات واضحة ومقاييس موضوعية تضمن للتلاميذ حقهم المشروع في التعلّم وللمعلمين حقهم في التعليم.

وشدّد رئيس الجمهورية على أن أبناء شعبنا أمانة في أعناقنا جميعا، وعلى الجميع أن يشعر اليوم وغدا بواجبه المقدّس تجاه وطننا العزيز في أي موقع كان.
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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 255650

BenMoussa  (Tunisia)  |Samedi 29 Octobre 2022 à 10h 11m |           
من غير المقبول أن يبقى عشرات الآلاف من التلاميذ دون أن يلتحقوا بالمدارس والمعاهد
يجب اذن محاسبة كل مسؤول لديه سلطة ولم يتصد للامر الغير مقبول الذي تواصل لاكثر من شهر ونصف



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