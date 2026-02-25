Babnet   Latest update 23:55 Tunis

ريال مدريد يتجاوز بنفيكا ويبلغ ثمن نهائي دوري الأبطال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699f7df9a681d0.00495752_hgjmefolqkpin.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 25 Février 2026 - 23:55 قراءة: 0 د, 30 ث
      
حجز ريال مدريد بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه بنفيكا بنتيجة 2-1 في إياب الملحق المكمل، مؤكدا تفوقه بعد انتصاره ذهابا بهدف دون رد.

وبادر الفريق البرتغالي بافتتاح التسجيل مبكرا عن طريق رافا سيلفا في الدقيقة 14، مستغلا انطلاقة قوية في الدقائق الأولى من اللقاء.


غير أن ريال مدريد تدارك الموقف سريعا، إذ عدّل الفرنسي أوريلين تشواميني النتيجة بعد دقيقتين فقط، قبل أن يحسم البرازيلي فينيسيوس جونيور المواجهة بهدف ثان في الدقيقة 80، مانحا فريقه أفضلية حاسمة في مجموع المباراتين.


وبهذا الانتصار، يواصل الفريق الإسباني مشواره القاري، معززا حضوره في الأدوار الإقصائية للمسابقة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324288

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 26 فيفري 2026 | 8 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:39
18:13
15:41
12:39
06:54
05:28
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet23°
10° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-10
22°-11
22°-11
21°-10
21°-11
  • Avoirs en devises 25326,4
  • (25/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37513 DT
  • (25/02)
  • 1 $ = 2,88910 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/02)     1328,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/02)   27547 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:55 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>