ريال مدريد يتجاوز بنفيكا ويبلغ ثمن نهائي دوري الأبطال

حجز ريال مدريد بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه بنفيكا بنتيجة 2-1 في إياب الملحق المكمل، مؤكدا تفوقه بعد انتصاره ذهابا بهدف دون رد.وبادر الفريق البرتغالي بافتتاح التسجيل مبكرا عن طريق رافا سيلفا في الدقيقة 14، مستغلا انطلاقة قوية في الدقائق الأولى من اللقاء.غير أن ريال مدريد تدارك الموقف سريعا، إذ عدّل الفرنسي أوريلين تشواميني النتيجة بعد دقيقتين فقط، قبل أن يحسم البرازيلي فينيسيوس جونيور المواجهة بهدف ثان في الدقيقة 80، مانحا فريقه أفضلية حاسمة في مجموع المباراتين.وبهذا الانتصار، يواصل الفريق الإسباني مشواره القاري، معززا حضوره في الأدوار الإقصائية للمسابقة.