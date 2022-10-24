سفير اليابان الجديد يؤكد خلال لقائه وزير الخارجية، الحرص على تفعيل مخرجات ندوة "تيكاد 8"

أكد سفير اليابان الجديد بتونس، "طاكاشي أوسوغا"، أنه سيحرص خلال الفترة المقبلة على تفعيل مخرجات ندوة "تيكاد 8" ومشاريع التعاون التي انبثقت عنها، تناغما مع ما يوليه الجانب الياباني من أهمية لجعل التعاون مع تونس مثالا يحتذى للتعاون الياباني-الافريقي.





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جاء هذا التأكيد خلال لقاء جمعه، اليوم الاثنين، بوزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، في مقر الوزارة، سلمه خلاله نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لبلاده بتونس، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الخارجية.وأعرب السفير الياباني عن "شكر بلاده لتونس على جهودها ودورها الفاعل في إنجاح ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا (تيكاد -8)"، مؤكدا عزمه على مواصلة العمل من أجل تعزيز العلاقات المتينة والمتميزة بين البلدين.من ناحيته، أكد وزير الخارجية الحرص على مزيد تعزيز العلاقات مع اليابان في مختلف المجالات واستكشاف فرص جديدة وواعدة للتعاون، في ظل الآفاق الواعدة لإقامة شراكة فاعلة على المستوى الثنائي أو في إطار التعاون بين تونس واليابان وإفريقيا، مشيدا بروابط الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين.يذكر أن تونس كانت قد احتضنت يومي 27 و28 أوت الماضي، أعمال النسخة الثامنة من ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8"، وذلك بحضور رؤساء دول ومندوبين ورجال أعمال من اليابان وعدة دول إفريقية.