على خلفية إيقاف مجموعة من النقابيين الأمنين ... النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي تنظم وقفة احتجاجية في صفاقس


Publié le Mercredi 28 Septembre 2022 - 12:03 قراءة: 0 د, 24 ث
      
شارك عدد من النقابيين الامنيين في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي امام مقر النقابة الجهوية في صفاقس على خلفية إيقاف مجموعة من النقابيين الأمنين في صفاقس.
وعبر المشاركون عن تضامنهم مع النقابيين الامنيين الذين تم اعتقالهم قبل فترة خلال احتجاجات نقابية في صفاقس.

وشدد المتظاهرون ان العمل النقابي ليس جريمة داعين الى احترام دستور الجمهورية ....
وعبر النقابيون عن رفضهم لسياسة التشويه في وسائل الاعلام وعبر صفحات التواصل الاجتماعي.

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