قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ظهر اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 الإبقاء على رجل الأعمال محمد فريخة بحالة سراح مع تأجيل سماعه إلى موعد لاحق وذلك على ذمّة القضية المتعلقة بشبهات التّورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر خارج تراب البلاد التونسية.







وتجدر الإشارة إلى أن محمد فريخة محال بحالة احتفاظ على ذمة القضية وتم إيواؤه المستشفى اثر وعكة صحية ألمت به.



وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قد أذنت لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الارهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، بالاحتفاظ بعدد من الأشخاص على ذمّة تحقيقات، في علاقة بملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتّر، وهو ملف محل شكاية تقدمت بها في ديسمبر 2021 النائبة السابقة فاطمة المسدي الى القضاء .



