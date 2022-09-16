مرسوم رئاسي: السجن 5 سنوات و خطية قدرها 50 ألف دينار لكل من يتعمد نشر الاشاعات والأخبار الزائفة


Publié le Vendredi 16 Septembre 2022 - 19:24 قراءة: 0 د, 50 ث
      
صــدر اليوم الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.


وتصمن الباب الثالث منه في قسمه الفرعي الثالث المتعلق بالاشاعة والأخبار الزائفة الفصل 24 الذي جاء نصه كالاتي ....’’ يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.’’

’’ ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.
..
...


وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 253105



En continu...

Toutes les news...
الجمعة 16 سبتمبر 2022 | 19 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:55 18:28 15:45 12:21 06:02 04:35
Babnet
27°
 Babnet36° Babnet % 89 :الرطــوبة
تونــس Babnet27°
7.2 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
36°-2730°-2429°-2333°-2431°-25
  • Avoirs en devises
    23694,0

  • (16 sept)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,23264 DT        1$ =3,23446 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 sept)   754,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
..

   