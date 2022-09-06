سنية الدهماني : ولد وزير الداخلية صغيّر وبدى بالتفركيح


Publié le Mardi 06 Septembre 2022 - 09:48 قراءة: 0 د, 22 ث
      
قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلتها ببرنامج " الراف ماغ" عبر أمواج اذاعة الديوان اف ام انها تستغرب تصريح وزير الداخلية توفيق شرف الدين بأن ابنه يمنح الأمنيين " الماء والكسكروتات".
وقالت سنية الدهماني " ما دخل ابن الوزير في العمل الامني" مضيفة " على ابن الوزير انو ينقص مالتفركيح راهو صغير".

وأضافت " نجل وزير الداخلية أثار الجدل في قضية الباسبور".

الفيديو: دقيقة 7




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 252522



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 06 سبتمبر 2022 | 9 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:11 18:43 15:54 12:25 05:54 04:25
Babnet
32°
 Babnet37° Babnet % 66 :الرطــوبة
تونــس Babnet27°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2738°-2841°-3034°-2834°-27
  • Avoirs en devises
    24173,9

  • (5 sept)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 3,21229 DT        1$ =3,21557 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 sept)   1102,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
..

   