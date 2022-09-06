سنية الدهماني : ولد وزير الداخلية صغيّر وبدى بالتفركيح

قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلتها ببرنامج " الراف ماغ" عبر أمواج اذاعة الديوان اف ام انها تستغرب تصريح وزير الداخلية توفيق شرف الدين بأن ابنه يمنح الأمنيين " الماء والكسكروتات".

وقالت سنية الدهماني " ما دخل ابن الوزير في العمل الامني" مضيفة " على ابن الوزير انو ينقص مالتفركيح راهو صغير".





وأضافت " نجل وزير الداخلية أثار الجدل في قضية الباسبور".



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وأضافت " نجل وزير الداخلية أثار الجدل في قضية الباسبور".