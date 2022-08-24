ماذا يجب أن تفعل قبل السفر إلى مصر؟

بلاغ صحفي -
قضاء إجازة في مصر هي فرصة مثيرة. تقع البلاد في شمال إفريقيا، وهي فريدة من نوعها بما تنفرد به من تاريخ عريق يعود إلى آلاف السنين. هذا التاريخ، الذي يمكن رؤيته بشكل ملموس في الأهرامات الشاهقة الارتفاع خارج العاصمة القاهرة، يجذب مئات الآلاف من الزوار إلى مصر سنويًا.
إذا كنت تعد نفسك من بين المسافرين المهتمين بزيارة مصر، فهناك بعض التفاصيل التي قد ترغب في الاهتمام بها قبل حجز رحلتك. وأبرزها هو الحرص على التقدم بطلب والحصول على الإذن المناسب من مسؤولي السفر المصريين لدخول البلاد.
سيعتمد هذا الإذن على بلدك الأصلي. هناك ما يقرب من 70 دولة يحق لحاملي جواز سفرها الحصول على تأشيرة مصر الإلكترونية، والتي تعرف أيضًا باسم تأشيرة الدخول الإلكترونية لمصر. متطلبات التأشيرة الإلكترونية لمصر ليست مرهقة للمسافرين المحتملين وتتضمن التفاصيل الشخصية والوثائق التي يمكن أن تتوقع العثور عليها أثناء تقديم طلب شخصي.
ما هي التفاصيل التي يجب عليّ تقديمها أثناء طلب تأشيرة الدخول الإلكترونية المصرية؟
يعتبر كل طلب تأشيرة فريد من نوعه قليلاً. ومع ذلك، هناك بعض القواعد الشائعة التي يجب اتباعها والتي ستتيح لك فرصة أكبر للنجاح. بشكل عام، تريد معظم الحكومات أن تعرف تفاصيل مماثلة عن الأشخاص الذين يرغبون في دخول بلادهم. تكمن الفكرة من وراء هذه العملية الشاقة في بعض الأحيان في أنها ستعزز الأمن لجميع الأطراف المعنية.
تدرك الحكومات أن الناس يرغبون في قضاء بعض الوقت في التخطيط لعطلاتهم بدلاً من ملء الاستمارات. لهذا السبب قامت جهات السفر المصرية المسؤولة عن نظام توزيع التأشيرات بتبسيط عملية طلب تأشيرة الدخول الإلكترونية لمصر.
أهم وثيقة من الخارج لاستكشاف مصر هي جواز سفر ساري المفعول. يجب أن يكون جواز السفر هذا مرتبطًا بدولة لديها اتفاقية سارية مع مصر تجعل مواطنيها مؤهلين للحصول على التأشيرة الإلكترونية لمصر.
بمجرد تأكيد حصولك على جواز سفر ساري المفعول، يمكنك البدء في تقديم طلب. من المفترض أن يستغرق ملء الطلب بضع دقائق فقط. توخ الحذر في إعادة التحقق من عملك لأن أي معلومات خاطئة يمكن أن تؤخر العملية، مما يبعدك في النهاية عن الاستمتاع بتجربة الأهرامات عن كثب .
تتضمن الأسئلة الموجودة في التطبيق طلب التفاصيل الخاصة بك، مثل تلك التي يمكنك العثور عليها في صفحة معلومات جواز السفر الخاص بك. ستحتاج أيضًا إلى تقديم عنوان بريد إلكتروني صالح ورقم هاتف للجهات المصرية المعنية بالسفر.
يعد عنوان البريد الإلكتروني أمرًا بالغ الأهمية لأن جميع المراسلات، بما في ذلك إصدار التأشيرة الإلكترونية المعتمدة، ستتم عبر البريد الإلكتروني.
وأخيرًا، يجب عليك دفع رسوم معالجة بسيطة. هذه الرسوم غير قابلة للاسترداد، مما يعني أنه يتعين على مقدم الطلب مراجعة طلبه قبل تقديمه للمعالجة. يمكن دفع الرسوم عن طريق بطاقة الائتمان أو الخصم.
بمجرد الموافقة على طلبك، والذي عادةً يستغرق ما يصل إلى 72 ساعة، لذا تأكد من التخطيط، يجب عليك طباعة نسخة ورقية من التأشيرة الإلكترونية الخاصة بك لمصر. ثمة احتمال بأن يرغب مسؤولو الحدود في ميناء الدخول الخاص بك في مطابقة السجلات الخاصة بهم مع سجلاتك كعامل إضافي ضد الاحتيال.
المزيد من الاستعدادات لقضاء عطلة في مصر
يعد حصولك على بريدك الإلكتروني مع تأشيرة إلكترونية مصرية معتمدة خطوة كبيرة في استعدادات ما قبل السفر. الشعور بالأمان عند معرفتك بأنك تعتني بالجانب الأكثر أهمية للوصول يعني أنه يمكنك أن تخطط لبقية وقتك في أم الدنيا العريقة.
نظرًا لما تحظى به هذه الأماكن التاريخية من رواج للاستمتاع بزيارتها مثل أهرامات الجيزة، فمن الأفضل القيام ببعض التخطيط مسبقًا، حتى لو لم يكن هذا هو أسلوبك المعتاد. لتسهيل الأمور على نفسك، يمكنك الحصول على تذاكر عبر الإنترنت من الموقع الرسمي فقط . وبهذه الطريقة يمكنك التأكد من أنه سيتم منحك حق الوصول في اليوم الذي تريده ومن ثم يمكنك تجنب الانتظار في طوابير طويلة دون داع.
كن على علم بأنه سيكون هناك أشخاص يحاولون بيع تذاكر لك في جميع أنحاء القاهرة وقد يكون بعضها شرعيًا في حين أن البعض الآخر يكون مزور بلا شك. من الأفضل أن تكون على دراية بهذه الأنواع من الحيل، والتي غالبًا ما تستهدف السياح المتحمسين للزيارة، وأن تحصل على التذاكر الخاصة بك مباشرة من المصدر.
والأمر الأخير الذي يجب أن نأخذه بعين الاعتبار هو أن مصر دولة يسود مناخها الدفئ. حتى في أشهر الشتاء الباردة، تشهد البلاد الصحراوية درجات حرارة عالية. نظرًا للمواقع التاريخية المذهلة، يمكنك أن تتوقع القيام بالكثير من جولات التنزه في مصر. لذلك تأكد من إحضار الملابس والأحذية المناسبة لحماية نفسك من أشعة الشمس القوية واحتمالية الإصابة بالجفاف.
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