بطولة القسم الوطني «أ» للكرة الطائرة – الجولة 9: النتائج والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 28 Janvier 2026 - 21:05
      
دارت مساء اليوم الأربعاء مباريات الجولة التاسعة من بطولة القسم الوطني «أ» للكرة الطائرة، وفي ما يلي النتائج والترتيب حسب المجموعات:

المجموعة الأولى

قاعة المشاتل
الزيتونة الرياضية – الترجي الرياضي
0 – 3


قاعة رجاء حيدر بالمرسى
مستقبل المرسى – النادي الأولمبي القليبي
3 – 2

قاعة بوسالم
مولدية بوسالم – سعيدية سيدي بوسعيد
3 – 0

الترتيب – المجموعة الأولى

| الفريق | ن | ل |
| ----------------------- | -- | - |
| الترجي الرياضي | 25 | 9 |
| مولدية بوسالم | 22 | 9 |
| النادي الأولمبي القليبي | 14 | 9 |
| سعيدية سيدي بوسعيد | 10 | 9 |
| مستقبل المرسى | 9 | 9 |
| الزيتونة الرياضية | 1 | 9 |

المجموعة الثانية

قاعة حمام الأغزاز
فتح حمام الأغزاز – اتحاد النقل الصفاقسي
1 – 3

قاعة مساكن
النجم الساحلي – جمعية اتصالات صفاقس
فوز النجم الساحلي بالغياب

قاعة الرائد البجاوي بصفاقس
النادي الصفاقسي – نادي حمام الأنف
فوز النادي الصفاقسي بالغياب

الترتيب – المجموعة الثانية

| الفريق | ن | ل |
| -------------------- | -- | - |
| النجم الساحلي | 26 | 9 |
| النادي الصفاقسي | 21 | 9 |
| اتحاد النقل الصفاقسي | 18 | 9 |
| نادي حمام الأنف | 6 | 9 |
| جمعية اتصالات صفاقس | 6 | 9 |
| فتح حمام الأغزاز | 3 | 9 |
الأربعاء 28 جانفي 2026 | 9 شعبان 1447
