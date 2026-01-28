بطولة القسم الوطني «أ» للكرة الطائرة – الجولة 9: النتائج والترتيب

المجموعة الأولى





دارت مساء اليوم الأربعاء مبارياتمن بطولة القسم الوطني «أ» للكرة الطائرة، وفي ما يلي النتائج والترتيب حسب المجموعات:الزيتونة الرياضية – الترجي الرياضيمستقبل المرسى – النادي الأولمبي القليبيمولدية بوسالم – سعيدية سيدي بوسعيد| الفريق | ن | ل || ----------------------- | -- | - || الترجي الرياضي | 25 | 9 || مولدية بوسالم | 22 | 9 || النادي الأولمبي القليبي | 14 | 9 || سعيدية سيدي بوسعيد | 10 | 9 || مستقبل المرسى | 9 | 9 || الزيتونة الرياضية | 1 | 9 |فتح حمام الأغزاز – اتحاد النقل الصفاقسيالنجم الساحلي – جمعية اتصالات صفاقسالنادي الصفاقسي – نادي حمام الأنف| الفريق | ن | ل || -------------------- | -- | - || النجم الساحلي | 26 | 9 || النادي الصفاقسي | 21 | 9 || اتحاد النقل الصفاقسي | 18 | 9 || نادي حمام الأنف | 6 | 9 || جمعية اتصالات صفاقس | 6 | 9 || فتح حمام الأغزاز | 3 | 9 |