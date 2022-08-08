القضاء الاداري برفض طعن آفاق تونس في نتائج الاستفتاء


Publié le Lundi 08 Août 2022 - 11:00قراءة: 0 د, 16 ث
      
قضت اليوم المحكمة الإدارية ”بالرفض شكلا” في الطعن الذي تقدّم به حزب آفاق تونس حول نتائج الاستفتاء على الدستور.


وللتذكير فان المحكمة الإدارية كانت قد أصدرت بتاريخ 5 أوت الجاري، أحكامها المتعلّقة بالطعنين المقدمين من قبل من منظمة أنا يقظ وحزب الشعب يريد في نتائج استفتاء 25 جويلية.


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