القضاء الاداري برفض طعن آفاق تونس في نتائج الاستفتاء

قضت اليوم المحكمة الإدارية ”بالرفض شكلا” في الطعن الذي تقدّم به حزب آفاق تونس حول نتائج الاستفتاء على الدستور.
وللتذكير فان المحكمة الإدارية كانت قد أصدرت بتاريخ 5 أوت الجاري، أحكامها المتعلّقة بالطعنين المقدمين من قبل من منظمة أنا يقظ وحزب الشعب يريد في نتائج استفتاء 25 جويلية.
وللتذكير فان المحكمة الإدارية كانت قد أصدرت بتاريخ 5 أوت الجاري، أحكامها المتعلّقة بالطعنين المقدمين من قبل من منظمة أنا يقظ وحزب الشعب يريد في نتائج استفتاء 25 جويلية.
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