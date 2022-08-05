القبض على منتحل صفة مستشار برئاسة الحكومة


Publié le Vendredi 05 Août 2022 - 20:39قراءة: 0 د, 47 ث
      
اكد جابر غنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها ل" لباب نات " اليوم الجمعة 5 أوت 2022 ان النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بشخص على خلفية شكاية تقدمت بها مصالح ولاية سيدي بوزيد اليها منذ يومين مفادها تعمد الشخص المذكور الاتصال بمصالح الولاية و انتحال صفة مستشار لدى رئاسة الحكومة و التدخل لديهم قصد إعانة شخص آخر بمبلغ مالي .


و قد تعهدت فرقة الشرطة العدلية بالموضوع و تم نصب كمين له بتونس العاصمة و إلقاء القبض عليه و قد اعترف بانتحاله صفة مستشار برئاسة الحكومة و الاتصال بمصالح ولاية سيدي بوزيد و التوسط لديهم قصد تسليم شخص آخر إعانة مالية و الذي تبين انه هو نفسه و كان ذلك في إطار التحيل. و تبين انه محل تفتيش و صادرة في شانه 10 مناشير تفتيش من أجل التحيل لفائدة عدة جهات أمنية و قضائية. ..

وأكد جابر غنيمي أنه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا بشانه.



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