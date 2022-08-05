رئيس الجمهورية يشرف على موكب الاحتفال بيوم العلم

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الجمعة 5 أوت 2022 بقصر قرطاج، على موكب الاحتفال بيوم العلم.وألقى رئيس الدولة كلمة بالمناسبة، ثم تولى تسليم جوائز المتفوقين في قطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتجديد، والجوائز الوطنية للبحث العلمي والتجديد، والجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بمؤسسات التعليم العالي والبحث والخدمات الجامعية، والمتفوقين في شهادات ختم الدروس حسب الوزارات، والمتفوقين بوزارة التكوين المهني والتشغيل.ودار هذا الموكب بحضور نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.