الغنوشي على فرانس 24: التونسيون يتمنون أن يعيشوا مجددا يوماً واحدا من العشرية الماضية

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وقال الغنوشي، إن الحركة لم تحكم بمفردها في العشرية الماضية، حيث شاركت الحكم بعد سنة 2014 مع حركة نداء تونس التي استأثرت بالرئاسات الثلاث وأجهزة الدولة، وهي سنوات قادت خلالها النهضة البلاد لمدة سنتين، ثم أصبحت مشاركتها بعد ذلك "بسيطة".ورفض الغنوشي وصف العشرية الماضية بـ"العشرية السوداء"، قائلا إنها كانت "عشرية بناء الديمقراطية وبناء دستور عظيم، وانضمام تونس على الأسرة الديمقراطية في العالم، وعشرية التتويج بجائزة نوبل للسلام، وأصبحت خلالها البلاد أيقونة للديمقراطية، وهو ما دفع الدكتاتوريات وأعداء الحرية للتآمر عليها"، على حد وصفه.وأضاف الغنوشي : "رغم ما شاب هذه العشرية من أخطاء، إلا أن التونسيين يتمنون أن يعيشوا يوما واحدا منها الآن، بعد أن أصبحوا عاجزين عن العثور على أهم المواد الاساسية، في وقت كانت كل المواد موجودة في العشرية الماضية، وهي عشرية لم تشهد محاكمة أي مدوّن أو أي مدني امام المحاكم العسكرية".وتابع رئيس حركة النهضة "العشرية الماضية كانت عشرية ديمقراطية بامتياز عاشت فيها تونس مستوى من الديمقراطية يشبه ما هو موجود في باريس ونيويورك ولندن".