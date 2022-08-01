الدائرة الاستعجالية تحدد هذا الموعد للحكم في القضية التى رفعها رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري


Publié le Lundi 01 Août 2022 - 08:17قراءة: 0 د, 17 ث
      
حددت الدائرة الاستعجالية من ساعة إلى أخرى بالمحكمة الابتدائية بتونس موعد يوم الاربعاء 3 اوت الجاري للنظر والحكم في القضية التى رفعها رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار لطلب إرجاع الحال إلى ما كان عليه على مستوى رئاسة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اثر الخلاف بينه وبين نور الدين بن عياد على رئاسة منظمة الفلاحين.


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