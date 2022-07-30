نشطاء في المجتمع المدني ينظمون وقفة احتجاجية للتنديد بالتدخل الأمريكي

Credits Mosaique FM

Publié le Samedi 30 Juillet 2022 - 18:36قراءة: 1 د, 30 ث
      
نظم اليوم عدد من أعضاء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعدد من النشطاء في المجتمع المدني والسياسي وقفة احتجاجية اليوم السبت 30 جويلية 2021 أمام مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس للتنديد بما اعتبروه التدخل الأمريكي "السافر" في الشؤون الداخلية لتونس وفق ما أفاد به الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق بشير العبيدي في تصريح لاذاعة موزاييك.


واعتبر العبيدي إن السفير الأمريكي المرتقب لتونس تجاوز الاخلاق الديبلوماسية مشددا على أنه سيتم تقديم طلب لرئيس الجمهورية لرفض تعيينه.

وهتف المحتجون "تونس تونس حرة حرة والأمريكان على برا" و"السيادة الوطنية هي جوهر القضية ولا وصية امريكية على السيادة الوطنية".



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وكانت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، استدعت امس الجمعة، القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، ناتاشا فرانشاسكي، اثر البيان الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي والتصريحات التي وصفتها "بغير المقبولة" للسفير الامريكي المعين بتونس لابلاغها ان هذا الموقف لا يعكس روابط الصداقة بين البلدين وعلاقات الاحترام وهو تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي الوطني
وقالت الوزارة في بلاغها إن تصريحات بلينكن والسفير الأمريكي المرتقب في تونس "هي تصريحات تتعارض كليا مع أحكام ومبادئ اتفاقية فيانا للعلاقات الدبلوماسية"، وإن البيانات الأمريكية "لا تعكس إطلاقا حقيقة الوضع في تونس أو الجهود المبذولة منذ 25 جويلية 2021 لإعادة هيكلة وتأهيل الحياة السياسية على أسس صحيحة ومتينة للإصلاح".

وكان وزير الخارجية الامريكي انطوني بلينكن اعتبر في بيان الخميس الماضي أن استفتاء تونس على الدستور "اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين"، معبرا عن "انشغال بلاده من أن الدستور الجديد يمكن له أن يضعف الديمقراطية في تونس، ويحد من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، على حد تعبيره .

كما دعا المسؤول الامريكي "إلى الاسراع بإقرار قانون انتخابي جامع في تونس، يضمن أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر ديسمبر القادم، على أن تشمل من عارض أو قاطع الاستفتاء على الدستور"

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