رئيس الجمهورية يشرف على انطلاق احداث مشروع الوصلة الثابتة التي تربط الطريق السيارة أ4 بمدينة بنزرت

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اشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم الثلاثاء 19 جويلية من 2022 بمدينة منزل عبد الرحمان من معتمدية منزل جميل في ولاية بنزرت على وضع حجر الأساس لانطلاق اشغال مشروع انجاز جسر بنزرت الجديد أو الوصلة الثابتة لمدينة بنزرت.ورافق رئيس الجمهورية في هذه الزيارة كل من والي بنزرت سمير عبد اللاوي ووزيرة الإسكان والتجهيز سارة الزعفراني الزنزري والمدير العام للجسور والطرقات صلاح الدين الزواري والمديرة الجهوية للتجهيز والإسكان ببنزرت ام الزين الطمني ورئيسة المشروع بالادارة العامة للجسور والطرقات ليلي السيفاوي وثلة من الإطارات المركزية والجهوية والمحلية.وفي تصريح لمراسل شمس اف ام بالجهة، قال رئيس الجمهورية بان "هذا المشروع كانت بمثابة الحلم الذي تحقق بعد طول انتظار رغم ان الدراسات كانت جاهزة من 2016 والتمويلات موجودة لكن الوضع السياسي في البلاد كاد يطيح بالدولة اصلا وكان من المفروض ان ينجز المشروع منذ سنة 2016é.وقال نحن "حريصون على تحقيق جملة من المشاريع الكبرى في تونس استجابة لمطالب المواطنين للعبور من ضفة الى ضفة تاريخية جديدة بالرغم من كل الحواجز وعلى الرغم من كل ما يحصل الان لأن الشعب التونسي طالب بالحرية والكرامة"ن مشدداعلى ضرورة "ان توفر له الامكانيات وخاصة الثقة بين المواطن ومن يتولى إدارة الشأن العام ويكون المسؤول عن الشأن العام مسؤول ايضا امام المواطنين ".وقال الرئيس "سنحقق العديد من المشاريع الكبرى خاصة المشاريع المتعلقة بتصفية المياه" ، متسائلا، لماذا يوجد الماء في القوارير المعلقة وفي المسابح ولا يوجد ماء الشراب للمواطن".هذا واطلع الرئيس اثناء الزيارة على مكونات المشروع بمعية وزيرة الإسكان والتجهيز سارة الزعفراني الزنزري.و يشار ان الكلفة المالية لمشروع الجسر الجديد لمدينة بنزرت تقدر بنحو (250 مليون اورو) حوالي( 750 مليون دينار ) بتمويل من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الافريقي للتنمية وميزانية الدولة التونسية، ويتوزع فنيا على ثلاثة أقساط بطول جملي يفوق 9 كلم منها القسط الثاني ويتعلق بالجسر الرئيسي الذي يبلغ طوله 2،1 كلم على مستوى قنال بنزرت ، وهو من النوع المزدوج وذو هيكل معدني مبلط بالخرسانة الاسفلتية ويتكون من 19 "ممدودة" على قنال الملاحة بطول جملي يصل إلى حوالي 900 متر وبعلو 56 مترا عن سطح البحر ، ويسمح بمرور جميع انواع العربات والبواخر ، وفق ما جاء في وثيقة فنية اعدتها الادارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز.هذا ويضم القسط الأول من المشروع الربط الجنوبي للجسر الرئيسي عبر طريق سريعة بطول 4،7 كلم ومجهزة ب 3 محولات على مستوى كل من مفترق الطريق الوطنية رقم 8 والطريق السيارة أ4 وهي نقطة انطلاق المشروع من جهة مدخل القطب التكنولوجي بمدخل مدينة منزل عبد الرحمان ، اما القسط الثالث فيضم الربط الشمالي عبر طريق سريعة بطول 2،7 كلم مع انجاز محول على مستوى الطريقالوطنيةرقم11 المؤدية الى منزل بورقيبة وإنجاز منشأةذات هيكل معدني على مستوى مصنع الاسمنت ومنشأة على طريق بلديونفترق دائري على مستوى طريق محلية عدد 438 ، ويساهم البنك الافريقي للتنمية بحوالي 151 مليون دينار في انجاز هذين القسطين من المشروع.