ملف رئاسة اتحاد الفلاحين: عبد المجيد الزار يقدم قضية استعجالية

أفادت إذاعة موزاييك ان عبد المجيد الزار نشر صباح اليوم الأربعاء 13 جويلية 2022 لدى المحكمة الابتدائية بتونس قضية استعجالية" من ساعة إلى أخرى" لطلب" إرجاع الحال إلى ما كان عليه" على مستوى رئاسة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.ويعود رفع القضية الاستعجالية الى الخلاف بين عبد المجيد الزار ونور الدين بن عياد على رئاسة منظمة الفلاحين.وكان بن عياد الذي التقى الرئيس قيس سعيد قبل حدوث الخلاف نفى الانقلاب على الزار في رئاسة اتحاد الفلاحين.