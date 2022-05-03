تونس تسجّل تراجعا في مؤشر حرية الصحافة من المرتبة 73 الي المرتبة 94 عالميا

نشرت الثلاثاء 3 ماي، منظمة مراسلون بلا حدود بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة تقريرها السنوي حول مؤشر حرية الصحافة الذي تصدرته النرويج للعام السادس على التوالى.
وقد اظهر التقرير تراجع ملحوظا لتونس في مؤشر حرية الصحافة حيث احتلت المرتبة 94 عالميا مسجلة تأخرا بحوالي 20 نقطة مقارنة بالسنة الماضية التي كان ترتيبها 73 من أصل 180 دولة يشملها التقرير.
وقد اظهر التقرير تراجع ملحوظا لتونس في مؤشر حرية الصحافة حيث احتلت المرتبة 94 عالميا مسجلة تأخرا بحوالي 20 نقطة مقارنة بالسنة الماضية التي كان ترتيبها 73 من أصل 180 دولة يشملها التقرير.
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