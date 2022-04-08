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تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران وأثر مداهمة امنية ليلية من محاصرة وإيقاف عنصر إجرامي خطير جدا محل 8 مناشير تفتيش معروف بكنية "naga naga" من أجل تورطه في قضايا السلب والسرقة ،و الاعتداء بالعنف الشديد بواسطه سكين حيث حاول قطع يد شاب اثر خلاف معه ،كما تبين أنه محل تفتيش في قضايا اعتداء على الملك العام ،هذا وتمكن أعوان الفرقة المذكورة من ايقاف أخطر عنصر إجرامي بجهة حي الانطلاقة معروف بكنية ولد البريقاد" محل 4 مناشير تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية من أجل تورطه في قضايا براكاجات لعدة سواق تاكسي وافتكاك أموالهم وهواتفهم الجوالة.وكشفت الأبحاث معه أنه تورط في قضية تغرير بطفلة قاصر عمرها 16 سنة وحول وجهتها لمكان مهجور واعتدى عليها .وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ بهما وتحرير محضر بحث في الغرض.