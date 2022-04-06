أنصار حراك يوم 25 جويلية يتظاهرون أمام السفارة التركية في العاصمة


Publié le Mercredi 06 Avril 2022 - 21:09 قراءة: 0 د, 40 ث
      
نظم عدد من أنصار حراك 25 جويلية وانصار الرئيس قيس سعيد وقفة احتجاجية أمام السفارة التركية في العاصمة مساء يوم الأربعاء.
وعبر المتظاهرون عن رفضهم للتدخل التركي في شؤون تونس على خلفية بيان صحفي صدر عن الرئيس التركي يعبر عن "الأسف لحل مجلس نواب الشعب الذي عقد جلسة عامة في تونس بتاريخ 30 مارس الماضي، ولبدء تحقيق بحق النواب الذين شاركوا في الجلسة".
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وكانت وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، أعربت في بيان يوم الثلاثاء،عن بالغ استغرابها من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، بخصوص تونس مشددة على ان هذا التصريح يعد " تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي ، يتعارض تماما مع الروابط الأخويّة التي تجمع البلدين والشعبين ومع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول".
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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 244137

Fenac  (Tunisia)  |Mercredi 06 Avril 2022 à 21h 46m |           
مهما كان خلافنا مع سعيد لا نرحب



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