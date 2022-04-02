برمجة القناة الوطنية الأولى والثانية خلال رمضان 2022

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الوطنية الثانية: البرمجة

تدخل المكلف بالاعلام في التلفزة التونسية الياس الجراية في برنامج رمضان شو على موزاييك اليوم السبت 2 أفريل 2022، للحديث عن برمجة القناتين الوطنيتين الأولى والثانية.خلال شهر رمضان 2022.وسيتم وفق الياس الجراية، بث سيتكوم ''كان يا ماكنش'' على الوطنية الأولى مباشرة بعد الإفطار يليه مختارات من الكاميرا الخفية وتحديدا على الساعة 19:30.وسيتم بعد الكامير الخفية بث مسلسل ''الحرقة'' الذي جذب في جزئه الأول رمضان الفارط اهتمام الصحافة العالمية، وقد تمّ تصوير نصف مشاهد الجزء الثاني الذي سيعرض هذه السنة في ايطاليا.وكشف جراية عن التحاق ثلة من أبرز الممثلين بالجزء الثاني من المسلسل على غرار الفنانة الكبيرة منى نور دين ونادية بوستة وأحمد الحفيان.وقال ضيف ''رمضان شو'' أن اعادة بث سيتكوم ''كان يامكانش'' و''الحرقة'' سيكون عبر منصة" Watch Now''على المنصات مجانا.أما بخصوص عودة الاعلامية هالة الركبي للتقديم التلفزي عبر الوطنية الأولى، أوضح أن هالة الركبي لن تعود للتقديم التلفزي لكنها ستكون الضيفة الاولى في برنامج ''الزمن الجميل'' الذي سيبث خلال شهر رمضان على القناة الوطنية الأولى كل يوم أحد وسيكون الضيف هو مقدم البرنامج .سيتكوم كلام ناس بكري: 21:15شوفلي حل: 21:30الخطاب على الباب: 22:00ضحكة على الطاير: 23:05منامة عروسية: 23:10