البرمجة الرمضانية لقناة الحوار التونسي: براءة والفوندو ابرز العناوين

تتميز برمجة قناة الحوار التونسي في الموسم الرمضاني الجديد بتنوعها وثرائها ومراوحتها بين الدراما والترفيه والبرامج الدينية وككل رمضان تراهن القناة على الأعمال الدرامية الضخمة التي جعلت منها التلفزة الاكثر فرجة ومتابعة.
وفي الموسم الرمضاني الجديد سيكون المشاهدين مع مجموعة من الأعمال الدرامية والبرامج الترفيهية التي ستؤثث السهرات الرمضانية.
براءة سامي الفهري
يكون الموعد مع انطلاق شهر رمضان مع المسلسل الجديد لسامي الفهري براءة والذي يشارك فيه ثلة من ابرز الأسماء في الساحة الفنية على غرار فتحي الهداوي وريم الرياحي وعزة سليماني وكوثر الباردي ونجلاء بن عبد الله وياسين بن قمرة وأحلام الفقيه وفاطمة برتقيس وعزيز الجبالي.
الفوندو
حقق مسلسل الفوندو في جزئه الأول نجاحا كبيرا وحاز على نسب مشاهدة قياسية ويتجدد الموعد في رمضان مع الجزء الثاني لهذا العمل.
الفوندو من إخراج سوسن الجمني وبطولة ياسين بن قمرة ونضال السعدي وكمال التواتي ونعيمة الجاني وفاطمة برتقيس و أميرة شبلي.
مع الأعمال الدرامية و الدينية تتواصل مجموعة البرامج التي تحقق نسب مشاهدة قياسية حيث يكون الموعد في سهرة كل يوم اثنين مع برنامج الحقائق الأربع لحمزة البلومي ويوم الثلاثاء مالا توانسة لكريم الغربي والموعد مع فكرة سامي الفهري للهادي زعيم يكون يومي الأربعاء والسبت ويوم الخميس يواصل امين قارة مع برنامجه جو دي تو ويوم الجمعة يكون الموعد مع نضال السعدي في برنامج انت والموجيرة .
الفوندو وبراءة على منصة سامي الفهري
ويمكن مشاهدة براءة والفوندو على منصة سامي الفهري عبر هذا الرابط samifehri.tn
وفي الموسم الرمضاني الجديد سيكون المشاهدين مع مجموعة من الأعمال الدرامية والبرامج الترفيهية التي ستؤثث السهرات الرمضانية.
براءة سامي الفهري
يكون الموعد مع انطلاق شهر رمضان مع المسلسل الجديد لسامي الفهري براءة والذي يشارك فيه ثلة من ابرز الأسماء في الساحة الفنية على غرار فتحي الهداوي وريم الرياحي وعزة سليماني وكوثر الباردي ونجلاء بن عبد الله وياسين بن قمرة وأحلام الفقيه وفاطمة برتقيس وعزيز الجبالي.
الفوندو
حقق مسلسل الفوندو في جزئه الأول نجاحا كبيرا وحاز على نسب مشاهدة قياسية ويتجدد الموعد في رمضان مع الجزء الثاني لهذا العمل.
الفوندو من إخراج سوسن الجمني وبطولة ياسين بن قمرة ونضال السعدي وكمال التواتي ونعيمة الجاني وفاطمة برتقيس و أميرة شبلي.
مع الأعمال الدرامية و الدينية تتواصل مجموعة البرامج التي تحقق نسب مشاهدة قياسية حيث يكون الموعد في سهرة كل يوم اثنين مع برنامج الحقائق الأربع لحمزة البلومي ويوم الثلاثاء مالا توانسة لكريم الغربي والموعد مع فكرة سامي الفهري للهادي زعيم يكون يومي الأربعاء والسبت ويوم الخميس يواصل امين قارة مع برنامجه جو دي تو ويوم الجمعة يكون الموعد مع نضال السعدي في برنامج انت والموجيرة .
الفوندو وبراءة على منصة سامي الفهري
ويمكن مشاهدة براءة والفوندو على منصة سامي الفهري عبر هذا الرابط samifehri.tn
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