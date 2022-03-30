رئيس الجمهورية يعلن عن "حل المجلس النيابي، حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها.."


Publié le Mercredi 30 Mars 2022 - 20:06قراءة: 0 د, 10 ث
      
أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الأربعاء، حلّ المجلس النيابي حفاظا عن الدولة وحفاظا على الشعب التونسي، وذلك استنادا للفصل 72 من الدستور، وفق قوله.

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