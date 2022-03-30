رئيس الجمهورية يعلن عن "حل المجلس النيابي، حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها.."

. ..

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الأربعاء، حلّ المجلس النيابي حفاظا عن الدولة وحفاظا على الشعب التونسي، وذلك استنادا للفصل 72 من الدستور، وفق قوله.