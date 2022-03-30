أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الأربعاء، حلّ المجلس النيابي حفاظا عن الدولة وحفاظا على الشعب التونسي، وذلك استنادا للفصل 72 من الدستور، وفق قوله.
رئيس الجمهورية يعلن عن "حل المجلس النيابي، حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها.."
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