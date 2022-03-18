محسن حسن يعلّق على تخفيض الترقيم السيادي لتونس من من B سلبي إلى مستوى CCC : بدأنا نحصد ما زرعنا

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محسن حسن : بدأنا نحصد ما زرعنا

"بدأنا نحصد ما زرعنا.. وكالة فيتش تعلن عن تراجع الترقيم السيادي لتونس من B سلبي إلى مستوى CCC وهو ما يعني أن السندات تنطوي على مخاطر ائتمانية كبيرة مع إمكانية التخلف عن سداد الدين الخارجي... هذا التصنيف يعني مزيدا من التعقيد لبلادنا التي تعاني أزمة سياسية واقتصادية وإجتماعية وأزمة مالية عمومية غير مسبوقة إضافة إلى عدم التوصل إلى حد الآن إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي".

خفّضت وكالة "فيتش رايتنغ" للتصنيف الائتماني ترقيم تونس السيادي إلى (CCC) مع آفاق سلبية بعد أن كانت قد صنفتها عند لـ (-B) مع آفاق سلبية.ويذكر أن الوكالة كانت قد صنّفت تونس عند -B مع آفاق سلبيّة في شهر جويلية 2021 بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ الميزانية العمومية.وتخفيض تصنيف تونس إلى CCC يعني أنّ السندات تنطوي على مخاطر ائتمانية كبيرة والتخلف عن السداد يصبح احتمالا حقيقيا.وعلّق الخبير الاقتصادي ووزير التجارة السابق محسن حسن في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك على تخفيض الوكالة العالميّة للتصنيف الإئتماني ''فيتش رايتنغ'' ترقيم تونس السيادي اليوم الجمعة 18 مارس 2022 إلى CCC مع آفاق سلبية.وكتب :