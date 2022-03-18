سعيدان: تونس في حاجة إلى تعبئة 27 مليار دينار وإمكانية مزيد تخفيض الترقيم السيادي لتونس

. ..

. .

بعيدين كل البعد عن التوصل لاتفاق مع النقد الدولي وإمكانية مزيد تخفيض الترقيم السيادي لتونس

نبه اليوم الجمعة 18 مارس 2022 الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان، إلى خطورة الوضع في تونس على مستوى الأمن الغذائي الذي أكد أنه مفقود وغير متوفر ولم يتم العمل على تفادي ذلك على مدى السنوات الماضية.وقال إن تونس تستورد 60 بالمائة من حاجياتها للحبوب، مبينا أن 50 بالمائة منها تستورده من روسيا وأوكرانيا، منتقدا عدم تفكير الدولة في تنويع مصادر التوريد.وكشف عز الدين سعيدان في حوار له في ماتينال اذاعة شمس أن تونس كانت تستورد قبل 2010، 25 مليون قنطار من الحبوب واليوم أصبحت تستورد 34 مليون قنطار، مبينا أن هذا الإرتفاع لا يعود للاستهلاك بل بسبب 3 أشياء وصفها بالخطيرة.وتتمثل في التبذير والتهريب وتحويل الوجهة عبر تحويل جزء كبير من كميات السميد إلى سماد للحيوانات.وذكر أنه إذا تم تفادي التبذير وووضع حدد للتهريب والقطع مع تحويل الوجهة يمكن أن تصل تونس إلى تحقيق اكتفائها الذاتي.وأضاف سعيدان أن تونس استوردت الأسبوع الماضي 150 ألف طن من القمح اللين مقابل 500 دولار للطن الواحد و100 ألف طن من الشعير في القوت الذي كانت أعلنت وزارة الفلاحة مباشرة بعد اندلاع الحرب الاوكرانية على توفر مخزون القمح في البلاد.وأكد عز الدين سعيدان، أن تونس في حاجة إلى تعبئة 27 مليار دينار، معتبرا أن الدولة بعيدة كل البعد عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.وأوضح سعيدان أنه وإن تم التوصل إلى اتفاق مع الصندوق فإنه لن يكون كافيا، متحدثا عن إمكانية مزيد تخفيض الترقيم السيادي لتونس.وشدد على ضرورة التوصل إلى تطبيع سياسي في تونس والاتفاق على عملية إنقاذ البلاد، معتبرا الصلح الجزائي ليس هو الحل.وعن الآليات التي يمكن أن تُخرج تونس من أزمتها، شدد سعيدان على ضرورة التوصل إلى اتفاق مع النقد الدولي في أقرب وقت ممكن حتى لو كان منقوصا لأن ذلك سيساعد على إعادة بناء الثقة.أما الآلية الثانية فتتمثل في إعلان حالة الطوارئ الإقتصادية والمالية.وكشف أن تونس لم تُسدد قروضها بعنوان شهر فيفري وقد تم إرجاء ذلك، مضيف أن جزءً منها تم تأجيله إلى 2033.