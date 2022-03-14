الأيام المفتوحة للشقق الراقية المطلة على البحر

بلاغ صحفي - تعال وقم بزيارتنا لتختار شقتك بإقامة كوستا بشط مريم سوسة، أو بإقامة بستان بالحمامات، وذلك يومي السبت 19 والأحد 20 مارس 2022،بنزلالكوراي سويتLe Corail Suites Hotel حي الصنوبر ضفاف البحيرة 2 قرب سفارة كندا بتونس، ابتداء من التاسعة صباحا الى غاية السادسة مساء.
سواء كنتم ترغبون في السكن، قضاء العطل/عطلات نهاية الأسبوع أو الاستثمار، لكم حرية الاختيار بين مشروعين نضعهما على ذمتكم:
"إقامة كوستا" يطل مباشرة على أجمل شواطئ مدينة شط مريم سوسة، وهو مشروع ضخم يبعد دقائق على ميناء القنطاوي.
بعد النجاح الباهر الذي حققته مبيعات المرحلة الأولى. إقامة بستان تنطلق في مرحلتها الثانية على بعد أمتار من البحر بالحمامات.
لتأكيد حضوركم الرجاء تعمير الاستمارة (اضغط هنا ) تجدون الموقع والخارطة في الاستمارة.
هذه الأيام ستتيح لكم فرصة اكتشاف اقامة كوستا وإقامة بستان اللذان استخدمت فيهما أحدث أنظمة المنزل من التشغيل الآلي، المنزل الذكي...وسوف يقوم فريقنا التجاري بالإجابة على جميع أسئلتكم واستفساراتكم وكل الإجراءات اللازمة وما الى ذلك.
تمتعوا بالخيارات الواسعة للشقق من S+0 الى S+3والتي لا تزال متاحة ولكم حرية الحجز على الفور.
تخفيضات لفترة محدودة، هدايا ومفاجآت في انتظاركم في هذه الأيام المميزة، فكونوا من بين الأوائل الذين يختارون شقة الأحلام.
للمزيد من المعلومات اتصلوا بنا على: 70258800/70258805
أو زورو موقعنا: www.kahimm.com
سواء كنتم ترغبون في السكن، قضاء العطل/عطلات نهاية الأسبوع أو الاستثمار، لكم حرية الاختيار بين مشروعين نضعهما على ذمتكم:
"إقامة كوستا" يطل مباشرة على أجمل شواطئ مدينة شط مريم سوسة، وهو مشروع ضخم يبعد دقائق على ميناء القنطاوي.
بعد النجاح الباهر الذي حققته مبيعات المرحلة الأولى. إقامة بستان تنطلق في مرحلتها الثانية على بعد أمتار من البحر بالحمامات.
لتأكيد حضوركم الرجاء تعمير الاستمارة (اضغط هنا ) تجدون الموقع والخارطة في الاستمارة.
هذه الأيام ستتيح لكم فرصة اكتشاف اقامة كوستا وإقامة بستان اللذان استخدمت فيهما أحدث أنظمة المنزل من التشغيل الآلي، المنزل الذكي...وسوف يقوم فريقنا التجاري بالإجابة على جميع أسئلتكم واستفساراتكم وكل الإجراءات اللازمة وما الى ذلك.
تمتعوا بالخيارات الواسعة للشقق من S+0 الى S+3والتي لا تزال متاحة ولكم حرية الحجز على الفور.
تخفيضات لفترة محدودة، هدايا ومفاجآت في انتظاركم في هذه الأيام المميزة، فكونوا من بين الأوائل الذين يختارون شقة الأحلام.
للمزيد من المعلومات اتصلوا بنا على: 70258800/70258805
أو زورو موقعنا: www.kahimm.com
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