رئيس بلدية تونس الأسبق عباس محسن و شفيق جراية أمام القضاء


Publié le Lundi 14 Mars 2022 - 10:26 قراءة: 0 د, 45 ث
      
نظرت صباح اليوم الاثنين الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة في ملف قضية فساد مالي تورّط فيها الرئيس السابق زين العابدين بن علي ورجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية ورئيس بلدية تونس الأسبق عباس محسن ومتهم رابعيدعى رفيق عوالي أحيل بحالة سراح.

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وحضر جراية ورفيق عوالي في حين لم يحضر عباس محسن وبينت محاميته أنه أجرى عملية جراحية طالبة التأخير لأجل متسع وفوض محامو جراية التأخير وقد كشف جراية للمحكمة أنه سيجري بدوره عملية جراحية طالبا التأخير لأجل متسع ليمثل أمام أنظار القضاء.

وبعد المفاوضة قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 6 جوان 2022.
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وللتذكير فان القضية تتعلق بفساد مالي حيث بتدخل من بن علي تم تمكين رجل الأعمال شفيق جراية من بناء طابق اضافي باحدى بناياته بجهة البحيرة بالرغم من كون ذلك محجر ومخالف لقوانين البلدية وبالرغم من ذلك وافقت بلدية تونس على الطلب ولم تعارض عملية البناء بالرغم من كونها مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل ....

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